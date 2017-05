Bovespa opera perto da estabilidade em meio ao noticiário corporativo

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera perto da estabilidade nesta quinta-feira (11), em dia de divulgação do balanço da Petrobras referente ao primeiro trimestre. As repercussões do depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro e os papeis do Banco do Brasil também impactam na sessão.

Banco do Brasil operava entre os destaques positivos, com forte alta após divulgar lucro líquido de R$ 2,443 bilhões no primeiro trimestre de 2017. O resultado é 3,6% acima dos R$ 2,359 bilhões obtidos no mesmo período do ano passado.

Às 11h21, o Ibovespa operava perto da estabilidade, com alta marginal de 0,01%, a 67.353 pontos. As ações da Petrobras subiam perto de 1%. A estatal deve divulgar após o fechamento do pregão o balanço do primeiro trimestre.

Já o dólar opera em queda ante o real nesta quinta, novamente acompanhando o desempenho no exterior e em dia de recuperação dos preços das commodities, mas com os investidores ainda tendo como pano de fundo o otimismo com o andamento da reforma da Previdência no Congresso.

Às 11h27, a moeda norte-americana caía 0,24%, cotada a R$ 3,1604 na venda.