Bolsas da Ásia sobem impulsionadas por petróleo

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta quinta-feira (11) majoritariamente em alta, reagindo positivamente ao rali do petróleo nos mercados internacionais, mas as ações chinesas continuaram pressionadas.

As cotações da commodity subiram mais de 3% nesta quinta, graças a uma queda bem mais forte do que se previa nos estoques dos EUA na semana passada.

No Japão, o índice Nikkei registrou alta de 0,31% em Tóquio, a 19.961,55 pontos.

Já na China, o Xangai Composto subiu 0,29%, a 3.061,50 pontos. O Shenzhen Composto, por sua vez, caiu 0,19%, a 1.819,15 pontos.

Em Hong Kong, o Hang Seng subiu 0,44%, a 25.125,55 pontos. O Taiex avançou 0,33% em Taiwan, a 10.001,48 pontos, recorde de 17 anos. O sul-coreano Kospi teve alta de 1,16% em Seul, a 2.296,37 pontos. O filipino PSEi subiu 0,29% em Manila, a 7.816,40 pontos.