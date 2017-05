Assembleia da Essilor aprova fusão com italiana Luxottica

A assembleia da Essilor International aprovou nesta quinta-feira (11), em Paris, a fusão com o grupo italiano Luxottica com um percentual que vai dos 95% a 99% dos votos. Com a aprovação, nasce o maior grupo do mundo do setor ótico.

"Não se fala da fusão de duas indústrias que vão mal, mas a fusão de duas líderes mundiais", disse Laurent Vacherot, CEO da Essilor durante a reunião de acionistas. Já o presidente e diretor-geral do grupo francês, Hubert Sagnières, destacou que por conta dos "percentuais altíssimos obtidos, podemos dizer que é um momento histórico esse que estamos vivendo". "Graças a vocês, estamos construindo uma empresa, uma família que se destinará ao mundo inteiro", ressaltou ainda Sagnières.

Quando a fusão foi anunciada, em janeiro deste ano, o "matrimônio" foi anunciado em 50 bilhões de euros, que gerará um fluxo de receitas de 14 bilhões de euros em vendas em 150 países e com 140 mil funcionários. (ANSA)