Bovespa sobe e atinge maior patamar desde fevereiro

Nesta quarta-feira (10), o principal índice da bolsa de valores de São Paulo, Ibovespa, fechou em alta com o mercado em clima otimista após o encerramento da votação da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara dos Deputados. O maior destaque nas altas foram as ações da Petrobras.

Alavancado pela estatal, o Ibovespa subiu 1,62% a 67.349 pontos e atingiu o maior patamar de fechamento desde o dia 23 de fevereiro, quando chegou a 67.461 pontos.

Com valorização de mais de 4%, a Petrobras foi o destaque do dia, após a notícia de que a companhia incluiu a polêmica refinaria de Pasadena em seu plano de desinvestimentos.

Dólar recua, ainda de olho na reforma da Previdência

Acompanhando o cenário externo e com a atenção dos investidores voltadas para o andamento da reforma da Previdência, o dólar fechou os trabalhos desta quarta-feira (10) em queda ante ao real.

A moeda norte-americana registrou queda de 0,57%, sendo vendida a R$ 3,1668. No acumulado do mês de maio, o dólar caiu 0,26%. Já no ano de 2017 a queda ante ao real é de 2,55%.