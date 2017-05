Bolsas da Ásia encerram pregão sem direção única

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta quarta-feira (10) sem direção única, influenciadas por fatores relacionados à própria região, principalmente. O mau humor dos negócios na China retornaram, com os temores dos investidores de que Pequim endureça ainda mais sua postura contra fundos de investimento.

O Xangai Composto caiu 0,9%, a 3.052,79 pontos, menor nível em seis meses, já o Shenzhen Composto caiu 1,36%, a 1.822,56 pontos.

Já no Japão, o Nikkei subiu 0,29% a 19.900,09 pontos, no maior nível em 17 meses, graças a balanços positivos de empresas domésticas.

Em Hong Kong, o Hang Seng subiu 0,51%, a 25.015,42 pontos, contrariando o movimento da China e renovando o maior patamar em 21 meses.

Já em Seul, o Kospi retrocedeu 0,99%, a 2.270,12 pontos, com o mercado preocupado com a postura do novo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, que pode dificultar as relações do país com os EUA, dado seu discurso moderado em relação à Coreia do Norte.