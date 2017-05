Dólar chega a R$ 3,20, mas fecha em queda na expectativa com a reforma da Previdência

Após bater R$ 3,20 pela manhã, o dólar recuou e fechou os trabalhos em queda nesta terça-feira (9). A recuperação do real ante a moeda norte-americana se deu pela expectativa favorável dos investidores com a votação dos destaques à reforma da Previdência, no Congresso Nacional.

No fim do dia, o dólar fechou em queda de 0,34%, cotado a R$ 3,1849. Na cotação máxima do dia, chegou a valer R$ 3,2004.

De olho na reforma da Previdência, Bovespa fecha em alta

Nesta terça-feira (9), o principal índice da bolsa de valores de São Paulo, Ibovespa, fechou em alta, influenciada pelo noticiário local, com os investidores monitorando a votação dos destaques à reforma da Previdência, em debate na Câmara dos Deputados.

No fim dos trabalhos do dia, a Bovespa fechou em alta de 1,15%, aos 66.277 pontos.

As ações da EcoRodovias e da Copel ficaram entre os destaques positivos que impulsionaram o Ibovespa. A primeira subiu 6,2%, enquanto a segunda teve uma valorização de 6,51%.