Caixa volta a receber proposta de financiamento da linha Pró-Cotista nesta terça

A Caixa Econômica Federal voltará, a partir de amanhã (9), a receber novas propostas de financiamento da linha Pró-Cotista, que destina recursos para a aquisição de imóveis com juros menores a pessoas que têm conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os financiamentos dessa linha de crédito foram suspensos pelo banco na última sexta-feira (5), porque os recursos disponíveis eram suficientes apenas para atender as propostas de financiamento já recebidas pela Caixa.

Hoje a Caixa divulgou nota informando que o banco e o Ministério das Cidades estão "em tratativas finais para remanejamento de recursos do FGTS para aporte de R$ 2,54 bilhões na linha Pró-Cotista".

O financiamento pela linha Pró-Cotista pode ser contratado por trabalhadores com pelo menos 36 meses de vínculo com o FGTS. Também é preciso ter saldo na conta do FGTS de pelo menos 10% do valor do imóvel ou estar trabalhando. A taxa de juros é de 8,66% ao ano.