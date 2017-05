Bovespa opera em alta com votação da reforma da Previdência no radar

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em alta na sessão desta terça-feira (9), com as ações da Copel liderando os ganhos após balanço, com os investidores aguardando a votação dos destaques à reforma da Previdência na comissão da Câmara dos Deputados.

Às 10h40, o Ibovespa subia 0,63% a 65.940 pontos. Na véspera, o índice caiu 0,28%, a 65.526 pontos.

Já o dólar opera em queda ante o real nesta terça, influenciado pelo movimento da moeda norte-americana no exterior, e também com a reforma da Previdência influenciando o movimento das divisas.

O Banco Central não anunciou qualquer intervenção para o mercado de câmbio para esta sessão. Em junho, vencem US$ 4,435 bilhões em swap cambial tradicional, equivalente à venda futura de dólares.

Às 10h41, a moeda norte-americana recuava 0,21%, cotada a R$ 3,1911.