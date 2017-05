Petróleo oscila com alta na produção dos EUA e chance da Opep estender acordo

Os barris de petróleo negociados em Londres e Nova York registravam queda na manhã desta segunda-feira (8), em meio a preocupações de que a crescente produção de xisto nos Estados Unidos aumente as questões em relação a um excesso de suprimento global.

No início da noite e ao longo da manhã, contudo, a commodity chegou a registrar movimentos de alta. O mercado especula a possibilidade do acordo da Opep e outros países para cortar a produção de petróleo, iniciado em janeiro, ser estendido.

Às 9h45, o barril de Brent para julho negociado na International Exchange Futures (ICE), em Londres, tinha queda de 0,75%, a US$ 48,73. Já o barril de WTI para entrega em junho, negociado no New York Mercantile Exchange (Nymex), em Nova York, perdia 0,74%, a US$ 45,88.