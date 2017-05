Petróleo fecha em alta nesta segunda-feira

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira (8), após operarem com volatilidade durante o dia. A alta foi impulsionada pelos comentários do ministro de Energia da Arábia Saudita, Khalid al-Falih, apoiando uma alta nos preços.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para junho fechou em alta de 0,45%, a US$ 46,43 por barril. Já na Intercontinental Exchange (ICE), o petróleo tipo Brent para julho avançou 0,49%, a US$ 49,34 por barril.

No início do dia, o ministro saudita afirmou estar confiante de que os cortes na produção liderados pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) serão prorrogados até o segundo semestre ou mais, durante uma conferência na Malásia.

Além disso, a vitória de Emmanuel Macron, na eleição presidencial francesa, também ajudou a amenizar as preocupações de que a economia europeia irá se manter previsível.

Às 9h45, o barril de Brent para julho negociado na International Exchange Futures (ICE), em Londres, tinha queda de 0,75%, a US$ 48,73. Já o barril de WTI para entrega em junho, negociado no New York Mercantile Exchange (Nymex), em Nova York, perdia 0,74%, a US$ 45,88.

Firmado em novembro, o pacto iniciado em janeiro deste ano, entre a Opep e outros produtores como a Rússia, firmou um corte de cerca de 1,8 milhão de barris diários entre janeiro e junho. Se encaminhado como o prometido, pode reduzir a oferta global em 2%. O desempenho norte-americano, contudo, tem deixado o mercado sob alerta.

Uma decisão sobre estender ou não o acordo deve ser tomada na reunião da Opep de 25 de maio. A Rússia destacou nesta segunda-feira que discute a prolongamento com outros produtos, sem citar um período específico. O ministro de Petróleo da Arábia Saudita também falou sobre esta possibilidade.

Os barris de petróleo, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014, chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado, devido ao excesso de oferta global.