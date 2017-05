Bovespa opera em alta, apesar de pressão de siderurgia e mineração

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo sobe nesta segunda-feira (8), se recuperando após iniciar os negócios em baixa, com o setor de siderurgia e mineração pressionando o mercado diante de novas perdas para o minério de ferro na China.

Às 10h56, o Ibovespa avançava 0,13%, a 65.795 pontos. Na sexta, o Ibovespa fechou em alta de 1,31%, aos 65.709 pontos. Na semana, a bolsa subiu 0,47%.

Já o dólar sobe, com o mercado acompanhando o movimento de realização de lucro no exterior após a confirmação da vitória de Emmanuel Macron à Presidência da França.

Tanto no mercado acionário brasileiro quanto no movimento da divisa norte americana, os investidores estão de olho na tramitação da reforma da Previdência no Congresso Nacional.

Às 10h58, o dólar subia 0,38%, a R$ 3,1898.