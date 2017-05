Bolsas asiáticas fecham majoritariamente em alta, após eleições francesas

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão majoritariamente em alta nesta segunda-feira (8), repercutindo o resultado das eleições presidenciais na França, na qual o centrista Emmanuel Macron se tornou o novo presidente do país. Os preços do petróleo e o movimento cambial também impactaram os mercados da região.

A grande exceção do dia foi o chinês Xangai Composto, que caiu 0,79%, a 3.078,61 pontos. No Japão, o Nikkei 225 teve forte alta de 2,31%, a 19.895,70 pontos.

O Hang Seng, em Hong Kong, subiu 0,41%, a 24.577,91 pontos. Em Seul, o Kospi também teve uma significativa alta de 2,30%, a 2.292,76 pontos.

Macron venceu as eleições no segundo turno, com 66,06% dos votos contra 33,94% para Marine Le Pen, da extrema direita, segundo o ministério do Interior do país.

De 39 anos, o social-liberal é o mais jovem presidente da história do país e o primeiro candidato de um partido que nunca tinha disputado eleições a ocupar o cargo máximo.