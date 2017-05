'El País': "Nenhum país ganhou dinheiro por salvar bancos", diz Fernando de La Mora

A edição impressa do jornal espanhol El país deste domingo traz uma longa entrevista com o diretor da consultoria Alvarez & Marsal, na Espanha e Portugal. A empresa é líder global na oferta de serviços empresariais.

O diário afirma que este consultor se tornou uma espécie de cirurgião especializado em reanimar empresas com economia "moribunda", por conta da crise na Espanha. Ele trabalhou para Sareb, Abengoa e está atualmente buscando uma saída para a Isolux.

Confiram abaixo algumas perguntas e respostas.

"De 0 a 10, daria 5 ao setor de saneamento financeiro ", acrescentou o diretor da Alvarez & Marsal

Pergunta: No relatório de apresentação, a Alvarez & Marsal diz que está mudando o conceito e o status quo da consultoria? O que significa isso?

Resposta: Não somos conselheiros, somos gestores. Nós nos envolvemos na tomada de decisões e agregamos valor aos nossos clientes. Além disso, contamos com uma equipe sênior. Em situações complexas, tentamos encontrar um equilíbrio de Interesses entre empresas, bancos e investidores.

Pergunta: Já que vocês são especializados em questões financeiras. De 0 a 10, quanto dariam ou saneamento do sistema bancário espanhol?

Resposta: De 0 a 10, daria 5 ao setor de saneamento financeiro ", apontou o diretor da Alvarez & Marsal, para Espanha e Portugal. Porque, apesar de entidades para fornecer sem solventes, eles não são rentáveis para não fornecer rendimentos sobre o custo de recursos de capital. E o investidor espera retornos entre 10% a 15%, mas os bancos ainda não são capazes de gerar.

Pergunta: O que se pode fazer para acelerar este processo?

A: Em primeiro lugar, temos de continuar com o esforço de reestruturação. Ainda existem instituições com altos níveis de ativos improdutivos que impedem a geração de capital. Esses ativos na Espanha totalizam 250.000 milhões de euros. Nós também temos que continuar economizando custos e transformar o negócio. Outra questão pendente é restaurar a marca, uma vez que a imagem do banco está muito danificada. Eu acho que o ambiente econômico irá ajudar nessa reestruturação, mas o ambiente regulatório continua sendo muito difícil, portanto, há muitas entidades de pequeno porte que não serão compatíveis com o atual quadro regulamentar.

"Há muito poucas entidades com a capacidade de absorver o Banco do Povo", disse Fernando de la Mora ao El País.

"Abengoa tem o Suporte necessário para seguir em frente. Eu acho que é uma campanhia viável", falou o entrevistado.