China divulga números da sua balança comercial 

nesta segunda-feira (8) a China deve divulgar seus números da balança comercial. Espera-se que o relatório mostre que o superávit do país tenha crescido de US$ 23,9 bilhões em março para US$ 35,5 bilhões em abril.

As projeções para as exportações são de crescimento de 10,4% em abril em comparação ao ano anterior e na sequência de um salto de 16,4% no mês anterior, enquanto se espera que as exportações tenham subido 18,0% após terem caído 20,3% em março.

Além disso, nesta quarta-feira, a nação asiática publicará dados de abril sobre os preços ao consumidor e sobre a inflação dos preços ao produtor. Os relatórios devem mostrar que os preços ao consumidor subiram 1,1% no último mês, enquanto os preços ao produtor têm previsão de aumento de 6,9%.

As reservas cambiais da China em abril também estarão em foco.

Autoridades em Pequim estavam fechando o cerco contra riscos de estabilidades financeira e observando atentamente o crédito nas semanas recentes; logo, os números de abril despertam muito interesse.