Banco da Inglaterra anuncia política monetária

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) anunciará sua decisão da taxa de juros nesta quinta-feira às 8h (horário de Brasília), sem previsão por parte dos analistas de mudança na política monetária.

Agentes do mercado esperam que os dirigentes do BoE permaneçam cautelosos pelo menos durante os próximos meses, já que eles avaliam a extensão de qualquer desaceleração do consumo enquanto esperam para ver como as negociações do divórcio com a União Europeia se desenvolvem.

O banco central também publicará seu Relatório Trimestral da Inflação no mesmo horário na quinta-feira.

Além do BoE, investidores também se concentrarão nos números da produção industrial não extrativa e sem serviços públicos e da produção industrial total para mais indicações sobre o efeito contínuo que a decisão do Brexit está tendo sobre a economia.