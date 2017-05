Gol terá tarifa mais econômica para os clientes que não despacharem bagagem

A Gol irá disponibilizar em seus canais de vendas uma nova tarifa mais econômica, chamada Light, para quem não precisar despachar bagagens. Assim, os clientes da companhia poderão escolher a melhor opção para a sua viagem.

As atuais tarifas Programada e Flexível continuam a incluir, sem custo, uma bagagem de até 23kg; e a classe GOL Premium, disponível apenas nos voos internacionais, dois volumes do mesmo peso. Além disso, a bordo, já é possível viajar com uma mala de até 10Kg, independente do bilhete adquirido.

Nesse momento, a Gol está trabalhando para adequar os processos e sistemas, além de realizar treinamento de suas equipes para garantir o melhor atendimento na implementação deste novo modelo, que estará disponível para bilhetes emitidos a partir de 20 de junho. Deste modo, os passageiros também terão tempo para se familiarizar com as novidades.

“A Gol entende que a mudança nas regras de franquia de bagagens aproxima o país dos padrões adotados na aviação mundial. O cliente poderá escolher a melhor forma de realizar sua viagem, pagando menos se não despachar mala”, explica Eduardo Bernardes, vice-presidente de vendas e marketing da GOL.

“Adicionalmente, aqueles que voarem um mínimo de dez trechos em um ano, e estiverem cadastrados no programa Smiles, se tornam Cliente Prata e terão a vantagem da primeira bagagem gratuita”, finaliza o executivo.