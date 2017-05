Comércio entre Rússia e Coreia do Norte registra aumento de 73% em 2017

O comércio bilateral entre a Rússia e a Coréia do Norte, em janeiro e fevereiro deste ano, registrou um crescimento de 73%, comparando com o mesmo período de 2016, informou o Ministério do Desenvolvimento Econômico russo à agência Sputnik nesta sexta-feira (5).

As exportações russas para a Coréia do Norte aumentaram em 149,1% e somaram US$ 19,5 milhões, enquanto as exportações da Coréia do Norte para a Rússia totalizam US$ 300 mil, 91,9% a menos do que em janeiro e fevereiro de 2016.

A assessoria de imprensa do Serviço Federal Alfandegário da Rússia disse à Sputnik que o crescimento das exportações russas pode ser explicado pelo significativo aumento das vendas de carvão para a Coréia do Norte.

Em 2016, quase 85% dos bens exportados da Rússia para a Coréia do Norte eram matérias-primas, já os coreanos exportaram principalmente equipamentos e veículos, bem como produtos alimentícios (33,3 e 32%) para a Rússia.

A Rússia está longe, no entanto, de ser o principal parceiro comercial da Coreia do Norte. Cerca de 90% do comércio norte-coreano vem da China.

