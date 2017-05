Petróleo fecha em alta se recuperando das perdas

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira (5), com uma leve recuperação das perdas registradas na sessão anterior.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para junho fechou em alta de 1,54%, a US$ 46,22 por barril. Já na Intercontinental Exchange (ICE), o petróleo tipo Brent avançou 1,49%, a US$ 49,10 por barril.

Mesmo mostrando uma recuperação, os preços do petróleo recuaram cerca de 5% nesta semana, colocando a commodity em seus níveis mais baixos desde o fim de novembro.

A maior parte das perdas ocorreu depois que dados da quarta-feira mostraram uma queda menor que o esperado nos estoques de petróleo dos Estados Unidos, além de um aumento da produção no país.

O movimento de recuperação veio após uma queda de mais de 3% nos negócios asiáticos durante a noite. Porém, a confiança dos investidores nos cortes da produção liderada pela Opep continua diminuindo.

A Opep e outros países que fecharam um acordo para redução da produção estão convergindo sobre a necessidade de estender o pacto para além de junho, com o objetivo de retirar do mercado um excesso de oferta, disse nesta sexta-feira um representante da Arábia Saudita na Opep.

Às 10h12, o barril de Brent para julho negociado na International Exchange Futures (ICE), em Londres, tinha alta de 0,04%, a US$ 48,42. Já o barril de WTI para entrega em junho, negociado no New York Mercantile Exchange (Nymex), em Nova York, recuava 0,15%, a US$ 45,45.

Às 12h29, o petróleo tinha forte alta, recuperando seus preços. No horário, o Brent tinha alta de 1,80%, a US$ 49,25. O WTI subia 1,93%, a US$ 46,20.

A Opep tem reunião no dia 25 de maio, quando pode tomar alguma decisão em relação ao acordo de corte. Firmado em novembro, o pacto iniciado em janeiro deste ano entre a Opep e outros produtores como a Rússia firmou um corte de cerca de 1,8 milhão de barris diários entre janeiro e junho.