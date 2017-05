Bovespa sobe com mercado cauteloso sobre reformas

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em alta no pregão desta sexta-feira (5), buscando se recuperar após queda nos dois pregões anteriores, com o mercado ainda preocupado com os desdobramentos da reforma da Previdência. Hoje, a agenda de balanços corporativos foi mais leve.

Às 11h06, o índice Bovespa subia 0,81%, a 65.390 pontos. Na véspera, o índice recuou 1,86%, a 64.862 pontos, pressionado pelo preço das commodities e cenário político brasileiro.

Já o dólar opera instável nesta sexta, com a divulgação dos dados sobre o emprego nos EUA. A criação de vagas de trabalho se recuperou com força em abril, com a taxa de desemprego recuando para 4,4%, perto da mínima em 10 anos.

Às 10h07, a moeda norte-americana caía 0,42%, cotada a R$ 3,1763. Na véspera, a moeda fechou em alta de 0,77%, vendida a R$ 3,1827.