Bovespa fecha em alta e dólar cai nesta sexta-feira 

O principal índice da Bovespa fechou em alta nesta sexta-feira (5), com investidores ainda cautelosos quanto ao avanço da reforma da Previdência.

O Ibovespa subiu 1,31%, aos 65.709 pontos.

No cenário externo, investidores ficam atentos aos dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que mostraram criação 211 mil vagas de vagas fora do setor agrícola em abril, acima da média mensal de 185 mil para este ano. Já a taxa de desemprego caiu para 4,4%, menor nível desde maio de 2007.

Perto do fechamento, a Petrobras subia mais de 4% acompanhando a tentativa de recuperação dos preços do petróleo no mercado internacional. Já a Vale avançava mais de 2%, buscando uma melhora após as fortes perdas recentes.

Às 11h06, o índice Bovespa subia 0,81%, a 65.390 pontos. Na véspera, o índice recuou 1,86%, a 64.862 pontos, pressionado pelo preço das commodities e cenário político brasileiro.

Às 12h21, o índice continuava subindo, com alta de 0,92%, a 65.460 pontos.

O dólar fechou e queda ante o real nesta sexta-feira (5), com a divulgação dos dados sobre o emprego nos EUA. A criação de vagas de trabalho se recuperou com força em abril, com a taxa de desemprego recuando para 4,4%, perto da mínima em 10 anos.

A moeda norte-americana caiu 0,24%, a R$3,175.

Os investidores ainda acreditam que o Federal Reserve, o banco central norte-americano, irá elevar a taxa de juros em junho.

O pregão também foi marcado pela cautela dos agentes com o segundo turno da eleição presidencial francesa no domingo e o desenrolar da reforma da Previdência no Brasil.

O Banco Central não anunciou qualquer intervenção no mercado de câmbio para esta sessão. Em junho, vencem 4,435 bilhões de dólares em swap cambial tradicional, equivalente à venda futura de dólares.

Às 10h07, a moeda norte-americana caía 0,42%, cotada a R$ 3,1763. Na véspera, a moeda fechou em alta de 0,77%, vendida a R$ 3,1827.

Às 12h24, o dólar continuava em queda de 0,41%, a R$ 3,1766.