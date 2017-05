Bolsas asiáticas encerram pregão majoritariamente em baixa

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta sexta-feira (5) majoritariamente em baixa, pressionadas pela recente tendência de queda nos preços de commodities, em especial do petróleo. As preocupações do mercado antes do segundo turno da eleição presidencial na França também impactaram a sessão.

No pregão desta quinta, as cotações do petróleo caíram quase 5%, em meio à crescente avaliação de que esforços recentes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e da Rússia para reduzir sua produção não serão suficientes para equilibrar a oferta global.

Na China, o Xangai Composto recuou 0,78%, a 3.103,04 pontos, já o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 1,24%, a 1.872,79 pontos. O fraco desempenho das commodities pesou em ações de empresas chinesas das áreas de petróleo e carvão.

Os mercados do Japão e da Coreia do Sul não operaram por causa de feriados locais.

Em outros mercados da região, o Hang Seng recuou 0,75% em Hong Kong, a 24.498,73 pontos, o Taiex caiu 0,68% em Taiwan, a 9.899,94 pontos. O filipino PSEi seguiu o movimento contrário e subiu 1,11% em Manila, a 7.841,99 pontos.