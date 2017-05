Acordo entre União Europeia e Mercosul pode sair em 2017, diz embaixador

O embaixador da União Europeia no Brasil, João Gomes Cravinho, disse nesta sexta-feira (5) acreditar que o acordo do bloco com o Mercosul seja finalizado até o fim deste ano.

"Nossos negociadores estão trabalhando intensamente", disse Cravinho durante evento da Semana da União Europeia no Brasil, em São Paulo.

"É um acordo valioso para 2017, porque temos a oportunidade de mostrar que a globalização pode trabalhar a favor dos nossos povos, contra argumentos demagógicos e simplistas que defendem levantar barreiras econômicas" , acrescentou.