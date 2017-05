Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3 milhões neste sábado

A Mega-Sena pode pagar o prêmio de R$ 3 milhões neste sábado (6), do concurso 1.927. O Caminhão da Sorte está estacionado em Anastácio (MS), onde será realizado o sorteio. O montante, se aplicado na Poupança da Caixa, pode render R$ 15 mil por mês ao apostador que acertar sozinho os seis números da modalidade. O ganhador também poderia montar uma frota de 100 carros populares ou adquirir 12 casas de R$ 250 mil cada.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país. Clientes com acesso ao Internet Banking Cixa podem fazer suas apostas pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Basta ter conta corrente na Caixa e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteio, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.