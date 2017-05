Fitch retira 'ratings' do Banco Safra S.A.

A Fitch Ratings afirmou e retirou nesta quinta-feira (4) os ratings do Banco Safra S.A. (Safra) e da Safra Leasing - Arrendamento Mercantil S.A. (Safra Leasing). As duas instituições decidiram deixar de participar do processo de rating por razões comerciais, de acordo com a agência de classificação de risco.

"Desta forma, a Fitch não terá informações suficientes para manter os 'ratings' e, assim, não mais proverá cobertura analítica ou classificações para estas instituições", diz a Fitch por meio da assessoria de imprensa.

A Fitch afirmou e retirou os seguintes ratings:

Banco Safra S.A.

-- IDR (Issuer Default Rating – Rating de Probabilidade de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local 'BB'/Perspectiva Negativa;

-- IDR de Curto Prazo em Moedas Estrangeira e Local, 'B';

-- Rating Nacional de Longo Prazo, 'AA+(bra)'/Perspectiva Estável;

-- Rating Nacional de Curto Prazo, 'F1+(bra)';

-- Rating de Viabilidade, 'bb';

-- Rating de Suporte, '4';

-- Piso de Rating de Suporte, 'B+';

-- Emissão de dívida sênior sem Garantias Reais, 'BB'.

Safra Leasing - Arrendamento Mercantil S.A.

-- Rating Nacional de Longo Prazo, 'AA+(bra)' (AA mais (bra)/ Perspectiva Estável;

-- Rating Nacional de Curto Prazo, 'F1+(bra)' (F1 mais(bra));

-- 12ª, 13ª, 14ª, 15ª emissões de debêntures, 'AA(bra)'.