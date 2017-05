Bovespa encerra em queda pressionada por preço das commodities

O principal índice da Bovespa fechou em queda nesta quinta-feira (4), pressionado pelas perdas de commodities no mercado internacional. A Ambev foi destaque positivo após balanço.

A empresa divulgou queda de 20,1% no lucro líquido ajustado. Entre as baixas estão a Vale e a Petrobras, assim como a Siderúrgica Nacional. Às 15h42, as ações da empresa lideravam as perdas, com recuo de 6,45%, valendo R$ 7,11.

Já a Vale ampliou as perdas da véspera em mais um dia de quedas para os contratos futuros do minério de ferro na China, que fecharam com a maior perda diária desde meados de novembro. A Petrobras recuou em linha com o movimento dos preços do petróleo no mercado internacional.

Com queda de 1,86%, o índice Bovespa fechou o pregão aos 64.862 pontos.

Investidores também digeriram no decorrer da sessão a aprovação na noite anterior do texto-base da reforma da Previdência em comissão especial na Câmara dos Deputados, aguardando novidades sobre as negociações.

Já o dólar fechou em alta em relação ao real nesta quinta-feira (4), com os investidores cautelosos sobre os próximos passos da reforma da Previdência.

A moeda norte-americana avançou 0,77%, vendida a R$ 3,1827, no maior nível de fechamento desde os R$ 3,1947 registrado em 9 de março

Na noite anterior, a comissão especial da reforma da Previdência aprovou o texto-base da proposta. O texto foi chancelado por 23 dos 37 integrantes da comissão, o equivalente a 62% dos votos. Por se tratar de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), são necessários 308 votos favoráveis em dois turnos de votação no plenário para aprová-la, ou 60% dos deputados. A comissão especial ainda precisa votar os destaques ao texto principal, o que pode abrir concessões ainda ao texto original.

A valorização do dólar ante o real também foi influenciada pelo mercado externo, em dia de forte recuo dos preços das commodities e após o Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, ter aberto a possibilidade de aumento dos juros em junho.

No exterior, o euro subia ante o dólar depois que o candidato centrista Emmanuel Macron foi considerado vitorioso no debate com Marine Le Pen para a disputa pela Presidência da França. O dólar tinha leve baixa ante uma cesta de moedas.

O Banco Central brasileiro não anunciou qualquer intervenção no mercado de câmbio para esta sessão.