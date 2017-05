Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa nesta quinta-feira

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta quinta-feira (4) majoritariamente em baixa, depois que uma pesquisa que mostrou uma atividade mais fraca do setor de serviços na China, levantando preocupações sobre os crescentes riscos econômicos.

Em Xangai, o índice SSEC perdeu 0,26%, a 3.127 pontos. Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 0,05%, a 24.683 pontos.

O crescimento do setor de serviços da China foi o mais fraco em quase um ano em abril, com os receios de um crescimento econômico mais lento prejudicando a confiança das empresas, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) nesta quinta-feira.

A maioria das outras bolsas asiáticas também recuou, acompanhando a sessão fraca em Wall Street.

Já as bolsas de Filipinas e Taiwan fecharam em alta nesta quinta, com ganhos nos setores de Serviços, Propriedades e Holdings, levando as ações a uma alta.

No encerramento em Filipinas, o Índice PSEi Composite subiu 0,96%, alcançando novo nível recorde máximo de 6 meses. Em Taiwan, o Índice Taiwan Weighted avançou 0,12%, alcançando novo nível recorde máximo de 1 mês.