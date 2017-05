Barris de petróleo fecharam em queda nesta quinta-feira

Os barris de petróleo negociados em Londres e Nova York nesta quinta-feira (4) registraram o seu menor valor do ano em meio da desconfiança sobre a redução da oferta que impera no mercado há semanas.

O barril de “light sweet crude” (WTI) caiu US$ 2,30 para US$ 45,52 nos contratos para junho negociados em Nova York. Esse preço de fechamento é o menor desde novembro. Em Londres, o barril de Brent do mar do Norte para entrega em julho caiu US$ 2,41 dólares, a US$ 48,38 dólares.

O petróleo está sob pressão enquanto o mercado se preocupa com a crescente atividade de perfuração norte-americana, o que poderia frustrar os esforços de grandes produtores para cortar a produção e ajudar, desta forma, a recuperar os preços da commodity.

A Opep tem reunião no dia 25 de maio, quando pode decidir estender ou interromper o acordo de corte. Firmado em novembro, o pacto iniciado em janeiro deste ano entre a Opep e outros produtores como a Rússia firmou um corte de cerca de 1,8 milhão de barris diários entre janeiro e junho. Se encaminhado como o prometido, pode reduzir a oferta global em 2%. O desempenho norte-americano, contudo, tem deixado o mercado sob alerta.