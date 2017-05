Telecom Italia tem maior alta nas receitas desde 2012

A Telecom Italia, controladora da operadora de telefonia TIM, encerrou o primeiro trimestre de 2017 com uma receita de 4,8 bilhões de euros.

Esse número representa um crescimento de 8,5%, seu melhor resultado consolidado desde 2012. Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) subiu 16,2% e chegou a 2 bilhões de euros nos três primeiros meses do ano.

Por sua vez, o lucro no período caiu 53,8% em relação ao trimestre inicial de 2016 e ficou em 200 milhões de euros. No entanto, os resultados confirmam a recuperação da Telecom Italia, que havia registrado prejuízo em 2015.

"Em um ano, restituímos o crescimento em todos os principais parâmetros, seja na Itália, seja no Brasil, acelerando na banda ultralarga, renovando a estratégia comercial e administrando os custos com disciplina", afirmou o CEO da empresa italiana, Flavio Cattaneo.

No primeiro trimestre de 2017, a TIM Participações, subsidiária da Telecom no Brasil, obteve lucro líquido de R$ 132 milhões, um crescimento de 3,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Já as receitas líquidas tiveram expansão de 2,5%.