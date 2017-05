Taxa de retorno de imóveis comerciais cresce 1,68% no primeiro trimestre

A taxa de retorno total para quem tem imóveis comerciais cresceu 1,68% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior. A taxa de retorno da renda cresceu 1,89%, no entanto a de retorno de capital caiu 0,21%, segundo dados divulgados hoje (3), no Rio de Janeiro, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

No acumulado de quatro trimestres, a taxa de retorno total cresceu 7,91%. A taxa de retorno de renda subiu 8,48%, mas a de retorno de renda, que acumula quedas consecutivas nos últimos quatro trimestres, caiu 0,54%.

Segundo a FGV, a melhora da evolução da rentabilidade dos imóveis comerciais no Brasil “continua condicionada à reversão do atual quadro de queda na atividade econômica, esperada ao longo de 2017”, diz nota.