Petróleo registra alta com divulgação de dados sobre estoques dos EUA

Os barris de petróleo negociados em Londres e Nova York nesta segunda-feira (24) registram alta, recuperando as perdas da véspera. Durante a noite, dados do American Petroleum Institute (API) apontaram para uma queda de 4,6 milhões de barris nos estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos. Os dados oficiais serão divulgados pelo Departamento de Energia dos EUA no final da manhã.

O petróleo está sob pressão enquanto o mercado se preocupa com a crescente atividade de perfuração norte-americana, o que poderia frustrar os esforços de grandes produtores para cortar a produção e ajudar, desta forma, a recuperar os preços da commodity, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014 e chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado.

Às 9h42, o barril de Brent para julho negociado na International Exchange Futures (ICE), em Londres, tinha alta de 0,65%, a US$ 50,79. Já o barril de WTI para entrega em junho, negociado no New York Mercantile Exchange (Nymex), em Nova York, avançava 0,52%, a US$ 49,91.

A Opep tem reunião no dia 25 de maio, quando pode decidir estender ou interromper o acordo de corte. Firmado em novembro, o pacto iniciado em janeiro deste ano entre a Opep e outros produtores como a Rússia firmou um corte de cerca de 1,8 milhão de barris diários entre janeiro e junho. Se encaminhado como o prometido, pode reduzir a oferta global em 2%. O desempenho norte-americano, contudo, tem deixado o mercado sob alerta.