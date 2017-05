'NYT': Cevasa suspende pagamentos de empréstimos, dizem fontes

Matéria publicada nesta quarta-feira (3) pelo jornal norte-americano The New York Times conta com exclusividade que cinco pessoas familiarizadas com o assunto afirmaram que a usina brasileira de açúcar e etanol, na qual a Cargill Inc. tem participação majoritária, suspendeu o pagamento de 700 milhões de reais de empréstimos durante uma disputa de acionistas pela injeção de capital.

A reportagem diz que a Central Energética Vale do Sapucaí Ltda enfrenta uma crise de caixa devido ao aumento dos custos e às baixas margens de lucro do etanol. Com uma participação de 63% na usina conhecida como Cevasa, a Cargill pediu a parceiros que se juntassem a ela em um plano de capital ou tivessem suas participações diluídas.

A Cargill afirmou em um comunicado que não comentaria "sobre assuntos relacionados a empresas independentes que não são controladas pela Cargill"

A administração da Cevasa é igualmente compartilhada entre a Cargill e os produtores de cana-de-açúcar agrupados em uma empresa chamada Canagril. O fracasso da Cargill e da Canagril em decidir os termos do plano de capital levou a Cevasa a deter os pagamentos de dívidas a alguns dos maiores credores do Brasil até que um plano de reestruturação fosse planejado, descreve o Times.

Fontes informaram ao New York Times que os credores da Cevasa incluem o Banco Bradesco SA, o Banco Santander Brasil SA e o Itaú Unibanco Holding SA, o maior banco do Brasil. Outra pessoa disse que o Banco do Brasil SA também estava no grupo credor.

As pessoas pediram anonimato devido à sensibilidade do assunto, finalizou o NYT.

