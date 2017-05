Grupo investidor chinês torna-se maior acionista do Deutsche Bank

O grupo investidor chinês HNA aumentou sua participação acionária no Deutsche Bank, maior banco da Alemanha, por quase 1,8 bilhão de euros, tornando-se assim o maior acionista da instituição, segundo um comunicado divulgado nesta quarta-feira (3). As informações são da Agência EFE.

Com a transação, a participação total do grupo chinês no Deutsche Bank passou de 4,8% para 9,92% e está avaliada em 3,4 bilhões de euros, superando a participação do Catar, que tem 6% das ações do Deutsche Bank, que são cotadas nas bolsas de Frankfurt e Nova York.

O terceiro maior acionista do Deutsche Bank é agora o gestor de fundos Blackrock, com pouco menos de 6%.

O grupo investidor chinês entrou em fevereiro no capital do Deutsche Bank, como acionista âncora, e anunciou que tinha interesse em ampliar sua participação até os 10%.

O Deutsche Bank emitiu nesta nova ampliação de capital 687,5 milhões de ações a um preço de 11,65 euros.