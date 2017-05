Governo espera arrecadar R$ 8,5 bilhões com leilões de petróleo este ano

O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse nesta quarta-feira (3) que os leilões de petróleo que serão feitos neste ano deverão arrecadar cerca de R$ 8,5 bilhões apenas em bônus de assinatura. Os leilões de 2017 e 2018 somados devem atrair investimentos na ordem de R$ 200 bilhões nos próximos dez anos, segundo o ministro.

Ao participar de um evento no Texas (EUA), o ministro confirmou que serão realizados dois leilões para exploração de petróleo no pré-sal no dia 27 de outubro. Ele também confirmou a 14ª rodada de licitação de concessões para o dia 27 de setembro. Além disso, ainda este mês está prevista a 4ª rodada de campos marginais de petróleo e gás.

No evento, Coelho Filho destacou a adoção de medidas para a melhoria do ambiente de negócios no setor, com segurança jurídica e estabilidade regulatória. Ele também citou a mudança da obrigatoriedade da participação da Petrobras como operadora única do pré-sal.