Federal Reserve mantém juros inalterados nos EUA

O Federal Reserve (FED), banco central dos Estados Unidos, manteve nesta quarta-feira (3) os juros básicos do país entre 0,75% e 1,00%.

O último aumento ocorreu em março passado, quando o custo do dinheiro norte-americano teve alta de 0,25 ponto percentual. No entanto, o FED já disse que deve elevar os juros mais duas vezes em 2017, porém de "maneira gradual".

"Com graduais ajustes na política monetária, a atividade econômica se expandirá com uma velocidade moderada, o mercado de trabalho se reforçará, e a inflação ficará estável em torno de 2% em médio prazo", diz uma nota do banco.