Bovespa opera em baixa à espera de votação da Previdência

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em baixa nesta quarta-feira (3), com as ações da Cielo liderando a ponta negativa com fortes perdas após a divulgação do resultado trimestral, com os investidores à espera da votação da proposta de reforma da Previdência na comissão especial da Câmara.

A receita operacional líquida da empresa caiu 8,1% no período, para R$ 2,801 bilhões. Segundo a empresa, a queda no faturamento foi devido à redução do preço médio dos serviços prestados e ao ambiente competitivo.

Às 10h55, o Ibovespa recuava 0,28%, a 66.535 pontos. Na véspera, o Ibovespa subiu 2,02%, a 66.721 pontos. No ano, acumula alta de 10,78%.

Já o dólar opera em queda, com os investidores atentos ao comunicado de política monetária do Federal Reserve, banco central norte-americano.

Às 10h58, a moeda norte-americana caía 0,11%, vendida a R$ 3,1481.