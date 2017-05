Bovespa fecha em queda e dólar sobe

O principal índice da bolsa paulista fechou em queda nesta quarta-feira (3), com cautela de olho na reforma da Previdência e com as ações do Itaú Unibanco e da Cielo entre as maiores pressões negativas após a divulgação de seus balanços.

O Ibovespa caiu 0,94%, a 66.093 pontos.

A reunião do Federal Reserve (Fed), nos Estados Unidos, não surpreendeu os investidores já que o banco central norte-americano decidiu manter suas taxas de juros inalteradas, entre 0,75% e 1%.

As ações do Itaú Unibanco esteve entre as maiores pressões negativas após resultado trimestral. De acordo com relatório do BTG Pactual, as ações da Vale não estão atrativas nos níveis atuais. Analistas do banco têm uma visão mais negativa para o minério de ferro, projetando o minério a US$ 55 no quarto trimestre deste ano.

Às 10h55, o Ibovespa recuava 0,28%, a 66.535 pontos. Na véspera, o Ibovespa subiu 2,02%, a 66.721 pontos. No ano, acumula alta de 10,78%.

Às 13h07, o índice caía 0,80%, a 66.185 pontos.

Às 14h58, o índice da bolsa de valores caía 0,94%, a 66.094 pontos.

O dólar fechou em leve alta nesta quarta-feira (3), com os investidores também cautelosos antes da votação da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara dos Deputados.

A moeda norte-americana subiu 0,16%, a R$3,1585 na venda.

A variação do dólar também era influenciada pelo desempenho da moeda no exterior, onde subia ante uma cesta de moedas e também entre divisas de emergentes, como o peso mexicano e a lira turca em dia de decisão de política monetária do Federal Reserve.

Às 10h58, a moeda norte-americana caía 0,11%, vendida a R$ 3,1481.

Às 13h08, o dólar recuava 0,18%, a R$ 3,1458.

Às 14h59, a divisa caía 0,10%, a R$ 3,1484.