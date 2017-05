Bolsas da Ásia fecham em baixa com preocupações regulatórias na China

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta quarta-feira (3) majoritariamente em baixa, em meio a temores renovados com a postura de Pequim em relação a negócios especulativos. Mercados da região também estão à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA).

Na China, o Xangai Composto caiu 0,27%, a 3.135,35 pontos. O menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,27%, a 1.901,75 pontos.

Os negócios chineses foram pressionados após um jornal afiliado ao PBoC (banco central do país) publicar comentários a favor de recentes medidas regulatórias tomadas pelo governo com o objetivo de combater a especulação nos mercados financeiros.

As bolsas do Japão, de Hong Kong e da Coreia do Sul, não operaram hoje devido a feriados locais.

O filipino PSEi recuou 0,27% em Manila, a 7.682,26 pontos. O Taiex teve leve ganho de 0,14%, a 9.955,33 pontos.