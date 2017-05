Firjan abre espaço para troca de experiências entre empresários 

Trocar experiências, promover o networking e gerar negócios são os objetivos da primeira edição em 2017 do Encontro de Relacionamento Empresarial realizado pelo Sistema Firjan em Petrópolis.

O evento reúne representantes de diversas empresas do município para um intercâmbio de informações e discussão de novas oportunidades de negócios. Desta vez, diretores das empresas CM Satisloh e Embalagens Arco Flex vão apresentar seus cases de sucesso e revelar dificuldades e iniciativas que deram certo.

O encontro é gratuito e acontece na quinta-feira, 04 de maio, às 18h, na sede da Representação Regional da Firjan/CIRJ na Região Serrana (Av. Dom Pedro I, 579 – Centro – Petrópolis).

Multinacional do ramo oftalmológico a CM Satisloh, que completa 45 anos em Petrópolis em julho, é pioneira na indústria óptica nacional. A empresa detêm 80% do mercado interno, o que a coloca como a maior fabricante de máquinas e equipamentos para surfaçagem de lentes oftálmicas da América Latina. A qualidade dos produtos chamou a atenção do grupo alemão/suíço Satisloh - líder global em tecnologia e inovação no segmento - que em 2011, adquiriu capital da CM Indústria e Comércio, mudando seu nome para CM Satisloh e tornando-se uma das principais fornecedoras mundiais de equipamentos ópticos.

Já a Arco Flex, de Itaipava, está no mercado desde 1983. Atua na produção de embalagens de papel e plástico, etiquetas e rótulos adesivos. Possui um moderno parque fabril com capacidade de fornecer pequenas e médias tiragens.

Waltraud Keuper Rodrigues Pereira, empresária e presidente da Representação Regional da Firjan da Região Serrana, lembra que o encontro é a oportunidade ideal para os empreendedores da cidade se conheçam e possam mapear novos negócios. “O Sistema Firjan trabalha para o desenvolvimento e pela retomada do crescimento econômico do Rio de Janeiro, por isso, nada melhor do que reunir a classe empresarial e provocar novos relacionamentos visando a melhoria do ambiente de negócios”, afirma.

Os executivos também falarão sobre as perspectivas de investimentos, estratégias de desenvolvimento, e de seus produtos, serviços e principais clientes. O evento é gratuito e as vagas são limitadas. Mais informações e inscrições podem ser feitas pelos telefones 0800 0231 231 e (24) 2244-3250 ou pelo email rr.petropolis@firjan.org.br.

Serviço: Encontro de Relacionamento Empresarial – Petrópolis

Data: 04 de maio, às 18h

Local: Representação Regional da Firjan Serrana

Av. Dom Pedro I, 579, Centro – Petrópolis