Bovespa opera em alta em volta de feriado

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em alta nesta terça-feira (2), se ajustando ao tom de otimismo no mercado de ações dos EUA. As ações da Embraer lidera a ponta negativa, com queda de 2,73%, a R$14,94. A empresa teve lucro líquido de R$ 134,9 milhões no primeiro trimestre do ano, queda de 65% ante os 385,7 milhões do mesmo período de 2016.

As ações da Multiplan, Copel e Bradesco lideravam a ponta positiva no mesmo horário, por volta das 10h30.

Às 10h48, o Ibovespa subia 1,26%, a 66.228 pontos. Na sexta-feira (28), o Ibovespa fechou em alta de 1,12%, a 65.403 pontos. O indicador acumulou ganho de 2,58% na semana passada e de 0,65% no mês de abril.

Já o dólar operava em alta ante o real nesta terça, com os investidores acompanhando o desempenho da moeda ante outras divisas emergentes estrangeiras, enquanto esperam o desenrolar das conversas da reforma da Previdência em comissão especial da Câmara. O presidente Michel Temer prometeu retaliar aliados que não apoiarem a proposta.

Às 10h50, a moeda norte-americana subia 0,21%, vendida a R$ 3,1832.