Bovespa fecha em forte alta nesta terça-feira

O principal índice da bolsa paulista fechou em alta nesta terça-feira (2), otimistas de que as recentes manifestações não fizeram o governo federal recuar nas reformas, incluindo a da Previdência, e também ajustando-se ao tom positivo do mercado acionário norte-americano na véspera, quando foi feriado no Brasil.

O Ibovespa subiu 2,02%, a 66.721 pontos.

As ações da Embraer lideravam a ponta negativa após divulgação de balanço. Mais cedo, as ações da Multiplan, Copel e Bradesco lideravam a ponta positiva no mesmo horário, por volta das 10h30.

Às 10h48, o Ibovespa subia 1,26%, a 66.228 pontos. Na sexta-feira (28), o Ibovespa fechou em alta de 1,12%, a 65.403 pontos. O indicador acumulou ganho de 2,58% na semana passada e de 0,65% no mês de abril.

Às 14h59, o índice tinha alta de 2,01%, aos 66.717 pontos.

O dólar fechou em queda nesta terça-feira (3), com a confiança no cenário interno político e com a atuação dos exportadores em vender a moeda depois que ela chegou ao patamar dos R$3,20.

A moeda norte-americana caiu 0,62%, negociada a R$3,1512 na venda.

No exterior, o dólar recuava ante o euro, em semana decisiva nas eleições francesas. O movimento ante emergentes era misto, com queda ante o rand e alta ante o peso mexicano.

Às 10h50, a moeda norte-americana subia 0,21%, vendida a R$ 3,1832.

Às 15h01, a moeda tinha queda de 0,87%, a R$ 3,1489.