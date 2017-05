Bolsas da China fecham em baixa com fraco PMI industrial

As bolsas do sudeste asiático encerraram o primeiro dia de negócios de maio em baixa, com os investidores afastados por preocupações sobre a regulação mais severa, além de investidores econômicos mais fracos do que o esperado.

A indústria chinesa teve seu crescimento desacelerando mais do que o esperado em abril, de acordo com a a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) oficial.

O fato se deu por causa da desaceleração da inflação dos preços ao produtor e devido aos esforços das autoridades para reduzir os riscos financeiros na economia que pressionaram a demanda.

Em Xangai, o índice local recuou 0,35%, a 3.143 pontos.

No Japão, o Nikkei subiu 0,70%, a 19.445 pontos. Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,33%, a 24.696 pontos. Em Seul, o índice Kospi valorizou 0,65%, a 2.219 pontos. Em Taiwan, o índice Taiex subiu 0,70%, a 9.941 pontos.