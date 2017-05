Bitcoin avança para mais de US$1.400 e atinge recorde

A moeda digital bitcoin subiu acima de 1.400 dólares nesta terça-feira (2), depois de mais que triplicar seu valor no último ano, impulsionada por forte demanda no Japão, onde esse tipo de dinheiro criptografado tem sido considerado um meio de pagamento legal. A valorização coloca o valor total de todos as bitcoins em circulação hoje perto de 25 bilhões de dólares.

O site de dados Cryptocompare, que analisa as negociações de bitcoins em dezenas de bolsas de câmbio globais, disse que cerca de 50% do volume de negócios com essa moeda nas últimas 24 horas foram feitas considerando a taxa de câmbio bitcoin/iene (moeda japonesa).

"Os japoneses recentemente melhoraram o tratamento da bitcoin, ao tratá-la legalmente como uma forma de pagamento", disse Charles Hayter, fundador do Cryptocompare. "As operações de autoridades chineses sobre bolsas também podem ser uma ação positiva para a indústria também."

Já as autoridades chinesas ampliaram a fiscalização sobre bolsas neste ano e as forçou a começar a cobrar taxas de negociação, depois de se mostrarem preocupadas sobre a especulação envolvendo bitcoins e seu potencial uso para lavagem de dinheiro.

O valor da bitcoin subiu mais de 3% hoje na bolsa de câmbio europeia Bitstamp, atingindo 1.437 dólares, o maior valor desde seu lançamento em 2008. Isso marca uma valorização de mais de 200% sobre o seu preço no início de maio do ano passado.

O uso desse tipo de moeda vem crescendo em todo o mundo, e hoje já é possível fazer doações em bitcoins para instituições globais como Greenpeace ou Wikipedia, ou comprar passagens aéreas na Expedia, ou dar entrada para um apartamento na Tecnica, tudo usando bitcoins.