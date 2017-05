Barris de petróleo fecham em queda com aumento na produção nos EUA e na Líbia

Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa nesta terça-feira (2), pressionados pelo aumento na produção da commodity na Líbia e nos Estados Unidos.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para junho fechou em baixa de 2,42%, a US$ 47,66 por barril. Já o petróleo tipo Brent para julho recuou 2,06%, a US$ 50,46 por barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

A Opep pode decidir estender ou interromper o acordo de corte na produção. A organização tem reunião no dia 25 de maio. Firmado em novembro, o pacto iniciado em janeiro deste ano, entre a Opep e outros produtores como a Rússia, firmou um corte de cerca de 1,8 milhão de barris diários entre janeiro e junho. Se encaminhado como o prometido, pode reduzir a oferta global em 2%. O desempenho norte-americano, contudo, tem deixado o mercado sob alerta.

Os barris de petróleo, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014, chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado, devido ao excesso de oferta global.

Além disso, analistas dizem que a restauração da produção líbia também pesou no mercado de petróleo. Na semana passada, dois campos petrolíferos importantes do país voltaram a produzir, elevando as exportações em um mercado já saturado.

Às 9h41, o barril de Brent para julho negociado na International Exchange Futures (ICE), em Londres, tinha alta de 0,56%, a US$ 51,81. Já o barril de WTI para entrega em junho, negociado no New York Mercantile Exchange (Nymex), em Nova York, avançava 0,41%, a US$ 49,04.

Às 15h02, o barril de Brent tinha queda de 2,10%, a US$ 50,44. No mesmo horário, o barril de WTI tinha queda de 2,40%, a US$ 47,67.