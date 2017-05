'Forbes': Lista de bilionários obteve aumento recorde em 2017

Matéria publicada nesta segunda-feira (1) pela Forbes anuncia alguns recordes no ranking de bilionários da revista, já que o número de pessoas mais ricas da Terra saltou 13%, indo para 2.043, de 1.810 no ano passado, e sendo esta a primeira vez que a Forbes fixou mais de 2 mil fortunas.

A revista norte-americana aponta que o patrimônio líquido total subiu 18% para US $ 7,67 trilhões, também um recorde. A mudança no número de bilionários - até 233 desde a lista de 2016 - foi a maior nos 31 anos que a Forbes tem acompanhado bilionários globalmente. Os vencedores desde a lista do ano passado superaram os perdedores em mais de três para um.

Bill Gates continua sendo o número um mais rico pelo quarto ano consecutivo, e a pessoa mais rica no mundo para 18 fora dos 23 anos passados. Ele tem uma fortuna de US $ 86 bilhões, ante US $ 75 bilhões no ano passado. Jeff Bezos da Amazon teve o melhor ano de qualquer pessoa no planeta, somando US $ 27,6 bilhões à sua fortuna; Agora no valor de US $ 72,8 bilhões. Ele se mudou para o top três do mundo pela primeira vez, a partir do número cinco há um ano.

Warren Buffett teve o segundo melhor ano, e o maior ganho desde que Donald Trump foi eleito presidente em novembro de 2016. Seu salto de US $ 14,8 bilhões em 12 meses foi suficiente para ele pegar o número dois de Amancio Ortega, fundador da cadeia de roupas espanhola Zara. A fortuna de Ortega subiu US $ 4,3 bilhões desde o ano passado, mas ele ainda caiu para o quarto lugar no mundo, incapaz de acompanhar os ganhos de outros.

O fundador do Facebook Mark Zuckerberg subiu para o número cinco pela primeira vez, depois de sua fortuna subir US $ 11,4 bilhões em 12 meses. Enquanto isso, Carlos Slim Helu, do México, que já foi uma vez o homem mais rico do mundo, caiu para o número seis, a primeira vez que ele está fora do top cinco em doze anos.

Foram 195 recém-chegados. A China Continental teve a mais nova fortuna de dez dígitos com 76. Os EUA foram o segundo com 25. Novatos notáveis incluem o fundador da Patagonia sportswear Yvon Chouinard; O fundador da Viking Cruises, Torstein Hagen, da Noruega; O magnata dos fundos de hedge dos EUA Cliff Asness e dois de seus sócios; e John e Patrick Collison, cidadãos irlandeses que co-fundaram o San Francisco Stripe, que permite pagamentos on-line.

John Collison, de 26 anos, agora é o bilionário mais jovem do mundo, apenas dois meses mais novo do que o Evan Spiegel, da Snapchat. Os Collisons são dois de apenas quatro bilionários que fizeram sua própria fortuna aos eus 20s (os outros dois são os co-fundadores Snapchat). Há 56 bilionários menores de 40 anos, em comparação com 66 no ano passado, depois de alguns idosos e outros que caíram para a marca abaixo de US $ 1 bilhão.

O novo bilionário australiano Manny Stul pode não ser um nome familiar, mas seus populares Shopkins, colecionáveis de plástico inspirados em mercearias, com nomes como Kris P. Lettuce e Posh Pear, são um grande sucesso para crianças americanas.

Há também 15 novas mulheres que fizeram sua própria fortuna, sendo quase todas da Ásia. Isso inclui 10 da China e a primeira do Vietnã, Nguyen Thi Phuong Thao, da companhia aérea VietJet Air. A única mulher americana responsável pela sua própria fortuna e recém-chegado é Thai Lee, que nasceu na Tailândia, mas se mudou Para os EUA quando criança e agora é revendedora de tecnologia SHI. No total, existem 227 mulheres na lista.

Os EUA continuam a ter mais bilionários do que qualquer outra nação, com um recorde de 565, acima de 540 há um ano. A China está em segundo com 319. Hong Kong tem mais 67, e Macau 1. A Alemanha está em terceiro com 114 e a Índia, com 101, a primeira vez que tem mais de 100, é o quarto.