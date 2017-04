'The Guardian': Economia dos EUA apresenta pior desempenho trimestral em três anos

Matéria publicada nesta sexta-feira (28) pelo The Guardian afirma que o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu a um ritmo anual de apenas 0,7% durante o primeiro trimestre de 2017, seu pior desempenho em três anos.

Segundo a reportagem o índice de crescimento econômico nos primeiros meses da presidência de Donald Trump esteve abaixo das previsões e supõe uma redução considerável em relação à expansão do PIB de 2,1% no último trimestre de 2016.

Guardian esclarece que o cálculo de hoje é o primeiro dos três que o Departamento de Comércio dos EUA publica sobre a evolução trimestral do PIB. O consenso entre os analistas era que haveria um aumento do PIB de aproximadamente 1% entre janeiro e março, após o crescimento de 2,1% registrado entre outubro e dezembro e o de 1,6% com o qual os EUA fecharam o ano de 2016.

O diário britânico acrescenta que a debilidade do PIB americano no primeiro trimestre do ano foi causada fundamentalmente pela redução brusca nos gastos dos consumidores, que representam dois terços da atividade econômica do país e aumentaram a um ritmo anual de apenas 0,3%, em comparação com os 3,5% do período anterior.

