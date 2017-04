Petróleo se recupera e fecha semana em alta

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira (28), em um movimento de recuperação das recentes perdas, apoiado por um dólar mais enfraquecido ante as principais moedas.

Às 10h47, o petróleo tipo Brent para julho subia 0,87% na IntercontinentalExchange (ICE), a US$ 52,25 por barril, enquanto o WTI para junho avançava 0,86% na New York Mercantile Exchange (Nymex), a US$ 49,39 por barril.

O barril de petróleo Brent para entrega em junho fechou nesta sexta-feira em alta de 0,56% no mercado de futuros de Londres, cotado a US$ 51,73. O preço do Brent fechou em leve alta após duas jornadas de números negativos, impulsionado pela confiança entre os analistas de que a Rússia cumprirá com a limitação de suas extrações de hidrocarbonetos conforme o acordo firmado com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) até junho.

Já o WTI, fechou em alta de 0,74% nesta sexta-feira, cotado a US$ 49,33, coincidindo com um novo aumento semanal no número de plataformas ativas nos Estados Unidos.

Ao final do pregão na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos futuros do WTI para entrega em junho, os de vencimento mais próximo, subiram US$ 0,36 em relação ao fechamento de ontem.