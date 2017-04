Petróleo opera em alta se recuperando das perdas

Os preços do petróleo operam em alta nesta sexta-feira (28), em um movimento de recuperação das recentes perdas, apoiado por um dólar mais enfraquecido ante as principais moedas.

Às 10h47, o petróleo tipo Brent para julho subia 0,87% na IntercontinentalExchange (ICE), a US$ 52,25 por barril, enquanto o WTI para junho avançava 0,86% na New York Mercantile Exchange (Nymex), a US$ 49,39 por barril.

O dólar mais fraco torna as commodities como o petróleo mais acessíveis para detentores de outras moedas. O aumento nos preços nesta manhã tem sido impulsionado também pelas recentes quedas que levaram o petróleo bruto para mínima em um mês, uma vez que os investidores continuam preocupados com o excesso de oferta no mercado.

No foco do mercado desta sexta, analistas aguardam pelo número de poços e de plataformas em atividade nos EUA, que será divulgado pela Baker Hughes às 14h.