Bovespa fecha em alta puxada por ações da Petrobras, Vale e Grupo Pão de Açúcar

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo, Ibovespa, fechou o último dia de trabalho do mês de abril com alta de 1,12% alavancado pela valorização dos papéis da Petrobras, da Vale e do Grupo Pão de Açúcar.

O GPA registrou alta de 9,6%, liderando os ganhos do dia, com um lucro líquido consolidado de R$ 215 milhões no primeiro trimestre, revertendo o prejuízo de um ano antes, no valor de R$ 157 milhões.

A mineradora Vale foi beneficiada pela alta do preço do minério de ferro na China e pelo balanço trimestral divulgado na véspera com um lucro de R$ 7,891 bilhões. As ações da mineradora subiram 2,27%.

Quem também merece destaque são ações preferenciais da Petrobras, que registrou alta de 1,17%, impulsionada pela recuperação do preço do petróleo no mercado exterior.

Dólar bate R$ 3,21, mas recua e fecha em ligeira queda

No último pregão do mês de abril, o dólar começou os trabalhos em forte alta, chegando a atingir o patamar de R$ 3,21. Porém, com o passar do dia, a moeda norte-americana recuou e fechou o dia em leve queda, de 0,22% em relação ao real, sendo comercializada a R$ 3,1749.

No acumulado da semana, o dólar registrou alta de 0,55%. No mês de abril, a moeda norte-americana teve uma valorização de 1,4%, a maior alta mensal desde novembro do ano passado (6,18%). No entanto, no acumulado do ano, a moeda registra queda de 2,3%.