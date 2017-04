Bolsas asiáticas têm pior mês de 2017 com preocupação sobre regulação e economia

Os mercados acionários da China tiveram pouca variação nesta sexta-feira (28), mas registraram o pior mês no ano por receio de que os reguladores vão intensificar a repressão contra os riscos de financiamento e especulação, além das insistentes preocupações sobre o crescimento econômico.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,2%. Já Xangai teve alta de 0,08%.

Os investidores chineses temem que não haja um afrouxamento na campanha mais recente, após o presidente chinês, Xi Jinping, ter feito um raro discurso nesta semana sobre a estabilidade financeira.

Já o índice MSCI recuava nesta sexta-feira, com os investidores realizando lucros depois de uma semana forte.

Às 7:34, o índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha queda de 0,16%.

O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio fechou em baixa de 0,29%, aos 19.196,74 pontos. O segundo indicador, o Topix, que reúne os valores da primeira seção, caiu 0,32%, para 1.531,80 pontos.

Já as ações de Taiwan fecharam em alta no pregão de sexta, com ganhos nos setores de Automotivo, Têxtil e Hotelaria, levando as ações a uma alta. No encerramento, o Índice Taiwan Weighted avançou 0,12%.