A poucas horas do fim do prazo, mais de 1 milhão não entregaram declaração do IR

Até as 18h de hoje (28) a Receita Federal recebeu 27,2 milhões de declarações de Imposto de Renda. Hoje é o último dia do prazo de entrega e a expectativa da receita é que 28,3 milhões de contribuintes entreguem a declaração até as 23h59min, pelo horário de Brasília.

Os contribuintes que perderem o prazo estarão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e de até 20% do imposto devido. A declaração é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no ano passado.